Real Madrid-PSG in Champions e sul mercato: si parlerà di Mbappé (Di martedì 14 dicembre 2021) Real Madrid PSG in Champions League rappresenta anche un intreccio di mercato: nel mirino dei blancos c’è Mbappé Il match di Champions League tra PSG e Real Madrid, valevole per gli ottavi di finale, sarà anche un’occasione per parlare di mercato. Come riportato da L’Equipe, le due società discuteranno anche del futuro di Kylian Mbappé, che già in estate aveva comunicato al club francese la propria intenzione di vestire la camiseta blanca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021)PSG inLeague rappresenta anche un intreccio di: nel mirino dei blancos c’èIl match diLeague tra PSG e, valevole per gli ottavi di finale, sarà anche un’occasione per parlare di. Come riportato da L’Equipe, le due società discuteranno anche del futuro di Kylian, che già in estate aveva comunicato al club francese la propria intenzione di vestire la camiseta blanca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cachoo01 : Real Madrid - PSG - btsportfootball : PSG ?? Real Madrid #UCLdraw - SaddickAdams : PSG vs Real Madrid. Pochettino in trouble #UCLdraw - i2insider : ??? Futuro in Bundesliga Karim Adeyemi????(2002) attaccante del Salisburgo, ha rifiutato le proposte di Inter,Barcelon… - antoteven : Brutte notizie per i 'blancos', ci sono due contagi. -