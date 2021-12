Real Madrid, inaugurato il Santiago Bernabeu – 14 dicembre 1947 – VIDEO (Di martedì 14 dicembre 2021) Il 14 dicembre 1947 a Madrid viene inaugurato uno degli stadi più rappresentativi dell’universo calcistico: nasce il mito del Santiago Bernabeu Esattamente 74 anni fa nasceva lo stadio Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid nella capitale spagnola e terra di trionfi per i blancos, ma non solo. Il progetto di costruzione dell’allora Nuevo Chamartin risale al 1943. Poi, il 4 gennaio 1955, si trasformerà nell’attuale Santiago Bernabeu in onore al suo storico presidente, per oltre 30 anni alla guida del club. Il Bernabeu detiene il primato della più lunga presidenza tra le mure amiche, con ben 628 partite viste da padrone del club. L’allenatore più ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Il 14vieneuno degli stadi più rappresentativi dell’universo calcistico: nasce il mito delEsattamente 74 anni fa nasceva lo stadio, casa delnella capitale spagnola e terra di trionfi per i blancos, ma non solo. Il progetto di costruzione dell’allora Nuevo Chamartin risale al 1943. Poi, il 4 gennaio 1955, si trasformerà nell’attualein onore al suo storico presidente, per oltre 30 anni alla guida del club. Ildetiene il primato della più lunga presidenza tra le mure amiche, con ben 628 partite viste da padrone del club. L’allenatore più ...

