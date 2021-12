Ravanusa Trovato il corpo di Calogero Carmina | si cerca anche Giuseppe

(Di martedì 14 dicembre 2021) I Pompieri hannoildi. L’uomo di 59 anni era uno dei due dispersi dell’esplosione di(Agrigento) che ancora mancavano all’appello. Il cadavere era nel garage del palazzo di 4 piani crollato per l’esplosione, che ha provocato la morte di altre 7 persone. Le ricerche si erano concentrate nell’autorimessa. I Vigili del Fuoco continuano a lavorare per recuperareildel figliodi 33 anni. Proseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco. Sono 40 le Unità usar in azione, 142 i pompieri al lavoro e 9 le unità cinofile.

MediasetTgcom24 : Esplosione a Ravanusa, trovato il corpo di uno dei due dispersi #Ravanusa - mister_ricci : RT @TgLa7: Trovato sotto le macerie del garage dell'edificio collassato per l'esplosione di sabato scorso a Ravanusa: Calogero Carmina è l'… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Esplosione a Ravanusa, trovato il corpo di uno dei due dispersi #Ravanusa - annaritab72 : A #Ravanusa trovato il corpo di uno dei due uomini dispersi. Le vittime salgono purtroppo a otto, anzi a nove perch… - _DAGOSPIA_ : A RAVANUSA TROVATO IL CORPO DI UNO DEI DUE DISPERSI:SI TRATTA DEL 59ENNE CALOGERO CARMINA... -

Appartiene a Calogero Carmina , padre di Giuseppe Carmina, ancora disperso, l' ottavo corpo individuato ed estratto dalle macerie dopo l'esplosione a. Leggi anche > All'appello ancora ...... figlio proprio di Calogero A, nell'Agrigentino, non ci sono più speranze per Calogero Carmina, uno dei due ultimi dispersi. I vigili del fuoco, oggi pomeriggio, hannoil suo ...RAVANUSA - È stato trovato il corpo senza vita di uno dei due dispersi tra le macerie del palazzo di quattro piani crollato a Ravanusa, in Sicilia. I Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il cadavere di Ca ...I soccorritori hanno individuato il corpo di Calogero Carmina tra le macerie della palazzina esplosa in via Trilussa, a Ravanusa ...