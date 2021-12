Ravanusa: trovati ultimi dispersi, 9 vittime. Allarme sciacalli tra macerie (Di martedì 14 dicembre 2021) Prima il corpo di Calogero Carmina , 59 anni, poi quello del figlio Giuseppe : sono stati ritrovati, tra le macerie di Ravanusa , gli ultimi due dispersi dell' esplosione di sabato scorso e le ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Prima il corpo di Calogero Carmina , 59 anni, poi quello del figlio Giuseppe : sono stati ri, tra ledi, gliduedell' esplosione di sabato scorso e le ...

Advertising

VittorioSgarbi : Com’è possibile che nel 2021, in tempi in cui la tecnologia governa la nostra vita quotidiana anche nelle cose più… - Agenzia_Ansa : La tragedia di Ravanusa, non sono ancora stati trovati i corpi di Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio, gli… - lasiciliait : Ravanusa, trovati i corpi di Calogero e Giuseppe: padre e figlio sepolti nel garage della palazzina crollata… - juornoit : #Juorno #Ravanusa trovati i corpi di Calogero e Giuseppe #Carmina:bilancio tragico, 9 morti - bizcommunityit : Esplosione a Ravanusa, trovato il corpo di uno dei due dispersi -