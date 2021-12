Ravanusa | ritrovato il corpo di Calogero Carmina | uno degli ultimi due dispersi nel disastro dell’esplosione

(Di martedì 14 dicembre 2021) È statoildi, uno dei duedeldi, dove diverse palazzine sono rimaste coinvolte in una terribile esplosione dovuta, probabilmente, da una fuga di gas (ipotesi ancora da verificare). La tragedia si è consumata nella prima serata di sabato e ha coinvolto diverse persone, compresa una giovanissima coppia in attesa del primo figlio. I vigili del fuoco stanno ormai lavorando ininterrottamente da giorni, districandosi tra le macerie, scavando anche a mani nude, per cercare di raggiungere tutti i. Il bilancio della tragica esplosione si è aggravato sempre di più con il passare delle ore; ora resta un solo disperso.il ...

Advertising

fanpage : I vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo di Calogero Carmina tra le macerie delle palazzine crollate a Ravanusa.… - DirettoreAgOGGi : CROLLO RAVANUSA: RITROVATO SOTTO LE MACERIE CORPO DI UNO DEI 2 DISPERSI #ravanusa - Nebrodinotizie : È stato ritrovato poco fa dai vigili del fuoco il corpo di Calogero Carmina, uno dei due dispersi dell'esplosione d… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Crollo a Ravanusa, ritrovato il corpo di uno dei due dispersi - - agrigentooggi : CROLLO RAVANUSA: RITROVATO SOTTO LE MACERIE CORPO DI UNO DEI 2 DISPERSI #ravanusa -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa ritrovato

(AGRIGENTO) - E' statodai vigili del fuoco il corpo di Calogero Carmina, uno dei due dispersi dell'esplosione di, nell'Agrigentino. Il cadavere era nel garage del palazzo ...Il cordoglio e la vicinanza del Papa. E' statodai vigili del fuoco uno dei due dispersi dell'esplosione avvenuta asabato scorso. Si tratterebbe del corpo di Calogero Carmina, trovato nel garage del palazzo di 4 piani crollato.Una norma per risarcire le vittime della tragedia di Ravanusa e per affrontare i danni subiti dalla comunità dell’agrigentino. Di questa iniziativa ha parlato la parlamentare regionale Giusy Savarino ...I soccorritori hanno individuato il corpo di Calogero Carmina tra le macerie della palazzina esplosa in via Trilussa, a Ravanusa ...