Ravanusa | psicologo | ' così abbiamo detto a ragazzo che nel sacco c' era il papà' Adnkronos** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) (Adnkronos) - Lo stesso accade per gli sfollati. “Siamo stati insieme con un po' di famiglie che hanno perso tutto. Una signora ci ha: 'E' vero,salva la vita, maperso tutto quello che avevamo. Tutto. Dall'oggi al domani”. “Non hanno più nulla – dice Infurchia all'Adnkronos - per ora c'è la solidarietà sociale, ma dopo cosa accadrà? Devono reinventarsi una loro identità, e in questo momento è importante. È importante la solidarietà della comunità civile, l'rilevata, nel comune. C'è un buon coordinamento.allertato tutto i nostri servizi, di primo intervento, gli ospedali”. “L'azienda Asp di Agrigento è stata molto sensibile – dice ancora lo– ha inviato una ventina di psicologi, che servono le per turnazioni. Prima viene l'emergenza e ...