Ravanusa | ancora nessuna traccia degli ultimi 2 dispersi La famiglia di Selene ritrovata sul divano

(Di martedì 14 dicembre 2021) Non sonostati trovati i corpi di Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio, gliduedell'esplosione avvenuta asabato sera in cui sono morte sette persone. I vigili ...

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa ancora

... una donna di 79 anni sopravvissuta al crollo delle palazzine a. Rosa è ricoverata in ospedale, distrutta per aver perso tutta la sua famiglia: 'Stomale - ha raccontato - il mio ...Non sonostati trovati i corpi di Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio, gli ultimi due dispersi dell'esplosione avvenuta asabato sera in cui sono morte sette persone. I vigili del fuoco ...Diverse persone identificate e allontanate dalle abitazioni degli sfollati. Pronto il decreto di sequestro dell'area ...Nella zona rossa è un via vai composto e ordinato di persone accompagnate dai soccorritori con la speranza di potere entrare nelle case ...