Raiola | la cena che può far decollare il mercato della Juventus

(Di martedì 14 dicembre 2021) Minoe Pavel Nedved la scorsa sera hanno trascorso insieme il tempo di una: ora ilpotrebbe. La, con molta probabilità, si muoverà già in questa sessione di calciodi gennaio per regalare a Massimiliano Allegri i rinforzi di cui la rosa ha bisogno. Ieri sera, a questo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Nelle scorse ore, stando a quanto riportato da 'SportMediaset', il vicepresidente bianconero Pavel Nedved e Minohanno avuto un'importantedi lavoro. I due avrebbero parlato di un nuovo ...Pavel Nedved e Minopianificano il mercato del futuro. La Juventus resta legata a doppio filo con il super ...quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport " i due si sarebbero incontrati ae ...Juventus, cena tra Pavel Nedved e Mino Raiola: sul tavolo i nomi di Riccardo Calafiori e Owen Wijndal. I bianconeri lavorano per gennaio.Sirene bianconere per il giovane terzino. Ma non sarà semplice, il contratto lo lega ai giallorossi fino al 2025 ...