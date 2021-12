Raccolta fondi per il rimpatrio della salma di Davide Lego, il giovane morto a Tenerife (Di martedì 14 dicembre 2021) Terno d’Isola. Una Raccolta fondi per aiutare la famiglia di Davide Lego a sostenere le spese per il rimpatrio della salma. I parenti del giovane 28enne, deceduto sabato 11 dicembre a causa di un incidente in motorino a Tenerife, si trovano ancora alle Canarie per sbrigare tutte le pratiche necessarie a riportare Davide in Italia. “Solo per le pratiche sono necessari circa 7mila euro – racconta Curzio Magri, titolare dello Strabar e promotore dell’iniziativa insieme all’Ads Aurora Terno, la squadra di terza categoria nella quale giocava anche Davide -. Abbiamo quindi pensato di dare una mano raccogliendo del denaro per riportare a casa il nostro amico”. Davide Lego si ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 dicembre 2021) Terno d’Isola. Unaper aiutare la famiglia dia sostenere le spese per il. I parenti del28enne, deceduto sabato 11 dicembre a causa di un incidente in motorino a, si trovano ancora alle Canarie per sbrigare tutte le pratiche necessarie a riportarein Italia. “Solo per le pratiche sono necessari circa 7mila euro – racconta Curzio Magri, titolare dello Strabar e promotore dell’iniziativa insieme all’Ads Aurora Terno, la squadra di terza categoria nella quale giocava anche-. Abbiamo quindi pensato di dare una mano raccogliendo del denaro per riportare a casa il nostro amico”.si ...

