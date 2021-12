Quirinale | sabbie mobili per Berlusconi E nel M5S scoppia la guerra a Conte

Leggi su velvetmag

(Di martedì 14 dicembre 2021) La corsa alper l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica dopo Sergio Mattarella, appare sempre più carica di miraggi. Come per coloro che restano senz’acqua nel deserto.al, fuga in avanti? Dice infatti il proverbio più citato in Palamento: dagli amici mi guardi Iddio che dai nemici mi guardo io. Ed forse ciò su cui sta riflettendo Silvio. L’ex premier, fondatore di Forza Italia, è sulle spine. Come un velocista nella tappa decisiva del Giro d’Italia è partito per primo in fuga per conquistare il Colle. E ha costretto il Centrodestra a schierarsi ufficialmente a suo favore. Poi si è rivolto con messaggi politici chiari anche al Movimento Cinque Stelle e ha ricevuto da Giuseppeuna risposta soft. Tale però da far arrabbiare non pochi notabili ...