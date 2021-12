Quirinale: Mattarella, 'giovani fanno avere fiducia per futuro Paese, miglior investimento' (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Siete tanti ma potreste essere molti di più, perchè non siete eroi isolati, come voi tante ragazze e ragazzi si impegnano con azioni pregevoli che meritano riconoscimento e lode, per solidarietà, per impegni altruistici, alcune migliaia potrebbero essere qui, voi li rappresentate tutti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna degli attestati d'onore agli Alfieri della Repubblica, giovani distintisi per azioni di solidarietà. "È un bel messaggio che insieme state mandando -ha aggiunto il Capo dello Stato- e che ciascuno di voi ha singolarmente inviato. Avete dato un esempio in tanti profili del valore della solidarietà, dell'interesse, del rispetto, della cura degli altri. Avete dimostrato che i giovani ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Siete tanti ma potreste essere molti di più, perchè non siete eroi isolati, come voi tante ragazze e ragazzi si impegnano con azioni pregevoli che meritano riconoscimento e lode, per solidarietà, per impegni altruistici, alcune migliaia potrebbero essere qui, voi li rappresentate tutti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia alper la consegna degli attestati d'onore agli Alfieri della Repubblica,distintisi per azioni di solidarietà. "È un bel messaggio che insieme state mandando -ha aggiunto il Capo dello Stato- e che ciascuno di voi ha singolarmente inviato. Avete dato un esempio in tanti profili del valore della solidarietà, dell'interesse, del rispetto, della cura degli altri. Avete dimostrato che i...

Advertising

vaticannews_it : #13dicembre Il presidente della Repubblica italiana sarà ricevuto alle 9.30 nel Palazzo Apostolico da… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella per il 52° anniversario della strage di Piazza #Fontana: - Quirinale : #Milano, il Presidente #Mattarella arriva all’inaugurazione della stagione d’opera e balletto 2021-2022 del Teatro… - L1C1L1C1 : RT @mbolognetti: Presidente Mattarella, ma lei non dovrebbe essere il garante del dettato costituzionale? Ancora stato di emergenza? Avalle… - ReneeRZ6 : RT @mbolognetti: Presidente Mattarella, ma lei non dovrebbe essere il garante del dettato costituzionale? Ancora stato di emergenza? Avalle… -