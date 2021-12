Quirinale, Fico: “Il 4 gennaio lettera di convocazione Parlamento” (Di martedì 14 dicembre 2021) “La data del Quirinale non la dirò, l’unica data è quella della lettera che manderò per la convocazione del Parlamento in seduta comune. Il 4 gennaio sarà inviata la lettera e sapremo la data di convocazione del Parlamento”. Lo ha detto Roberto Fico allo scambio di auguri con l’Asp. Per la data di convocazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del capo dello Stato “ci sono molti precedenti e la situazione generale, li guardiamo e deciderò la data. Non devo spiegare”, ha poi spiegato Fico. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) “La data delnon la dirò, l’unica data è quella dellache manderò per ladelin seduta comune. Il 4sarà inviata lae sapremo la data didel”. Lo ha detto Robertoallo scambio di auguri con l’Asp. Per la data didelin seduta comune per l’elezione del capo dello Stato “ci sono molti precedenti e la situazione generale, li guardiamo e deciderò la data. Non devo spiegare”, ha poi spiegato. L'articolo proviene da Italia Sera.

