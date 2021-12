Quirinale | Fico | Il 4 gennaio la lettera per la convocazione del Parlamento in seduta comune

(Di martedì 14 dicembre 2021) "Non faccio un nome ma neanche un identikit, non interverrò da presidente della Camera sul" ha detto

Advertising

LaNotifica : Fico “Separare il Quirinale da elezioni, legislatura vada avanti” - CorriereCitta : Fico “Separare il Quirinale da elezioni, legislatura vada avanti” - infoitscienza : Quirinale, Fico: “Il 4 gennaio mando la lettera per convocare il voto” - messina_oggi : Fico “Separare il Quirinale da elezioni, legislatura vada avanti”ROMA (ITALPRESS) - Il 4 gennaio il presidente dell… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Fico “Separare il Quirinale da elezioni, legislatura vada avanti” - -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Fico

Sono le parole del presidente della Camera Robertoagli auguri con la Stampa parlamentare. Ore ... Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto algli Alfieri della ...Lo ha detto il presidente della Camera Robertoagli auguri con la Stampa parlamentare. . 14 dicembre 2021Il presidente della Camera: avere una sospensione di tre-quattro mesi non mi pare adeguata al periodo che stiamo vivendo, ci sono tante cose da fare ...ROMA – Quirinale, la data del voto per l’elezione del presidente della Repubblica “la dirò nella lettera per la convocazione del Parlamento in seduta comune, che sarà inviata il 4 gennaio”. Lo ha dett ...