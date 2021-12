Quirinale | Fico | il 4 1 manderò lettera su convocazione Camere

(Di martedì 14 dicembre 2021) "Non dirò in questa sede la data di inizio delle votazioni sulma solo nellache invierò il 4 gennaio, allora sapremo tutti la data delladel Parlamento in seduta comune.

"Non dirò in questa sede la data di inizio delle votazioni sulma solo nella lettera che invierò il 4 gennaio, allora sapremo tutti la data della ...il presidente della Camera Roberto...Tutti gli altri big non possono alzare la tensione: parliamo di Luigi Di Maio , Roberto, ... Adesso i loro nomi sono nel dibattito per il. Ma con modalità che più diverse non potrebbero ...Roma, 14 dic "La data del Quirinale non la dirò, l'unica data è quella della lettera che manderò per la convocazione del Parlamento in seduta comune. Il 4 genna ...Roma, 14 dic. (LaPresse) - "Io non legherei la questione elezioni da quella del presidente della Repubblica. A prescindere da tutto, la legislatura credo che ...