Quelli che prendono per buone la previsione di «20 milioni di italiani morti entro il 2025» (Di martedì 14 dicembre 2021) Si prendono per affidabili noti siti bufalari che si spingono in vaticini che, fortunatamente, sono smentiti dai fatti e dalla storia. L'ultima fake news che sta imperversando nel mondo dei social riguarda un portale – che viene millantato per "sito militare" – che aveva pubblicato (prima della rimozione) una previsione che parlava di 20 milioni di morti in Italia entro il 2025. Ovviamente si tratta di una notizia non vera che, però, ha fatto mettere sobbalzare sulla sedia i complottisti e cospirazionisti da divano che, oltre a non avere la minima idea delle fonti da cui attingere per avere informazioni reali, romanzano sulla qualunque. LEGGI ANCHE > Il Corriere e Julian Assange «accusato di aver cospirato con la Russia» «Il sito militare Deagel prevede per l'Italia 20 ...

