Quarantena per i non vaccinati che arrivano in Italia e tampone per chi è immunizzato: la nuova ordinanza (Di martedì 14 dicembre 2021) Per entrare in Italia dall’estero serve il tampone? Il ministro degli Esteri e il ministro della Salute cambiano le regole: isolamento fiduciario di cinque giorni per i no vax all’ingresso in Italia per fermare la variante Omicron; chi è vaccinato dovrà sottoporsi solo a un tampone (anche rapido) Leggi su corriere (Di martedì 14 dicembre 2021) Per entrare indall’estero serve il? Il ministro degli Esteri e il ministro della Salute cambiano le regole: isolamento fiduciario di cinque giorni per i no vax all’ingresso inper fermare la variante Omicron; chi è vaccinato dovrà sottoporsi solo a un(anche rapido)

Advertising

rtl1025 : ?? Fino al 31 marzo 2022 sono prorogati i congedi parentali al 50% per i genitori con figli in quarantena causa… - Corriere : Quarantena per i non vaccinati che arrivano in Italia e tampone per chi è immunizzato: l’ordinanza - fanpage : Stretta del Governo. Per entrare in Italia ora servirà un tampone negativo, se non la quarantena. La nuova ordinanz… - moneypuntoit : ?? Quarantena o tampone per chi arriva in Italia: le nuove regole spiegate ?? - PacificMilitant : RT @dottorbarbieri: ++ ll Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede l’obbligo del test negativo in… -