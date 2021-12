Quando esce Animali Fantastici 3 in Italia? Trailer, cast e trama (VIDEO) (Di martedì 14 dicembre 2021) Si avvicina la tanto attesa data d’uscita di Animali Fantastici 3 – I Segreti di Silente. Il nuovo film della fortunata saga di J. K. Rowling. Animali Fantastici 3Grande attesa per l’uscita di Animali Fantastici 3 – I Segreti di Silente. I fan Italiani della saga cinematografica non devono aspettare troppo tempo. Infatti la data è stata anticipata rispetto alla programmazione iniziale. Proprio ieri è stato rilasciato da Warner Bros il primo Trailer ufficiale del film che ha mandato in visibilio milioni di fan. Ma andiamo a vedere quello che sappiamo sul terzo capitolo del prequel della popolare saga cinematografica di Harry Potter. Lutto nel cinema: dramma per i fan di Harry Potter Animali Fantastici ... Leggi su chenews (Di martedì 14 dicembre 2021) Si avvicina la tanto attesa data d’uscita di3 – I Segreti di Silente. Il nuovo film della fortunata saga di J. K. Rowling.3Grande attesa per l’uscita di3 – I Segreti di Silente. I fanni della saga cinematografica non devono aspettare troppo tempo. Infatti la data è stata anticipata rispetto alla programmazione iniziale. Proprio ieri è stato rilasciato da Warner Bros il primoufficiale del film che ha mandato in visibilio milioni di fan. Ma andiamo a vedere quello che sappiamo sul terzo capitolo del prequel della popolare saga cinematografica di Harry Potter. Lutto nel cinema: dramma per i fan di Harry Potter...

