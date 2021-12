Qualità della vita, Udine nella top ten nazionale (Di martedì 14 dicembre 2021) “Promossi, ancora una volta, dal Sole 24 Ore. La tradizionale classifica che fotografa la Qualità della vita conferma Udine stabilmente nella top ten nazionale. I numeri, nel caso specifico, devono essere pesati, non solo contati: siamo ai vertici nei servizi, i punti di sofferenza sono legati alla presenza, nel nostro territorio, di quelle piccole e medie imprese più esposte ai colpi durissimi inferti dalla pandemia”. Così Pietro Fontanini, sindaco di Udine, nel rilevare che “ancora una volta, Udine e tutto il Friuli Venezia Giulia costituiscono un modello per vivibilità e sostenibilità. Ci sono alcuni parametri che inevitabilmente risentono di due anni molto delicati: per questo, al netto della soddisfazione per ... Leggi su udine20 (Di martedì 14 dicembre 2021) “Promossi, ancora una volta, dal Sole 24 Ore. La tradizionale classifica che fotografa laconfermastabilmentetop ten. I numeri, nel caso specifico, devono essere pesati, non solo contati: siamo ai vertici nei servizi, i punti di sofferenza sono legati alla presenza, nel nostro territorio, di quelle piccole e medie imprese più esposte ai colpi durissimi inferti dalla pandemia”. Così Pietro Fontanini, sindaco di, nel rilevare che “ancora una volta,e tutto il Friuli Venezia Giulia costituiscono un modello per vivibilità e sostenibilità. Ci sono alcuni parametri che inebilmente risentono di due anni molto delicati: per questo, al nettosoddisfazione per ...

Advertising

sole24ore : ?? Qualità della vita 2021, #Trieste fa il tris: con economia e cultura batte l’effetto no vax. En plein del… - matteosalvinimi : Mentre la provincia di Treviso primeggia per qualità della vita delle donne, grazie ai nostri amministratori come i… - matteosalvinimi : Complimenti a Treviso, incoronata prima provincia d’Italia per il benessere delle donne. Orgogliosi del lavoro e de… - RobertoFerramol : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia Con @virginiaraggi, nel 2021 la Capitale balza dal 32° al 13° posto per qualità della vita, e nella… - damorantonio : RT @EmilianaCarifi: In 5 anni di amministrazione Virginia Raggi, Roma passa dall'88esimo posto del 2016 al 13esimo del 2021 per qualità del… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualità della Milan, la bocciatura di Trevisani: "Con lui giocano in 10" - Top News Il centrocampista rossonero, infatti, era stato uno degli artefici della splendida stagione del Milan, portando grinta, quantità e qualità al servizio della squadra di Pioli meritandosi il soprannome ...

La situazione con Live Dealers nei Casinò Online sul mercato italiano nei tempi recenti ... che comunque coincidono per la modalità di svolgimento addirittura grazie alla presenza della ... presente più volte Uno dei punti di forza di un casinò di qualità è la presenza di bonus delle offerte, ...

Qualità della vita 2021: è ora di obiettivi imposti per legge Il Sole 24 ORE Il centrocampista rossonero, infatti, era stato uno degli arteficisplendida stagione del Milan, portando grinta, quantità eal serviziosquadra di Pioli meritandosi il soprannome ...... che comunque coincidono per la modalità di svolgimento addirittura grazie alla presenza... presente più volte Uno dei punti di forza di un casinò diè la presenza di bonus delle offerte, ...