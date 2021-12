"Quale pandemia? Sarete tutti giudicati a Norimberga": giornalista del Tg1 aggredita in Romania (Di martedì 14 dicembre 2021) La giornalista Rai Lucia Goracci , con la sua troupe, "è stata aggredita e sequestrata da una senatrice no vax" in Romania. Questa la denuncia del Tg1 , che stasera ha mandato in onda il servizio sull'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) LaRai Lucia Goracci , con la sua troupe, "è statae sequestrata da una senatrice no vax" in. Questa la denuncia del Tg1 , che stasera ha mandato in onda il servizio sull'...

Advertising

FiorellaMannoia : Sotto un embargo che persiste, vergognosamente, anche in questi anni di pandemia, al quale nessuno stato ha il cor… - Anna302478978 : Financial Times: La Pfizer ha contribuito a plasmare il corso della pandemia. Ha il potere di fissare i prezzi e d… - Poul36 : Pfizer fa le sue mosse grazie a fatturato RADDOPPIATO, mi chiedo quale sarà la prossima pandemia ?? dolori gastroint… - Mslauria77 : Il green pass è lo strumento ideale per far aumentare i contagi e portarci al #lockdown. Questa è la pandemia dei v… - gabrillasarti2 : @cinziotta73 @strange_days_82 @Qua_Agatha Quale pandemia , quella dei V ? -