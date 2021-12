Quale lavoro in futuro? (Di martedì 14 dicembre 2021) Nel 2017 Bill Gates, fondatore di Microsoft, lanciò l’idea provocatoria di tassare il lavoro che, in futuro, sarebbe stato svolto dai robot a discapito degli esseri umani occupati nell’industria. Ma il suo allarme fu considerato prematuro e cadde nel vuoto. Invece la sostituzione di manodopera umana con i robot, e più in generale con l’intelligenza artificiale, sta facendo passi da gigante. Si tratta di una riproposizione di ciò che accadde con le delocalizzazioni dell’industria negli anni ’90, quando attraverso il nomadismo delle aziende alla ricerca di Paesi con bassi stipendi si cercava – con successo – di abbattere i costi di produzione. Quei maggiori margini di guadagno, ormai è storia nota, in massima parte non andarono a vantaggio dei consumatori ma si tradussero in capitali accumulati in Paesi esentasse. Ora, con l’introduzione massiccia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) Nel 2017 Bill Gates, fondatore di Microsoft, lanciò l’idea provocatoria di tassare ilche, in, sarebbe stato svolto dai robot a discapito degli esseri umani occupati nell’industria. Ma il suo allarme fu considerato prematuro e cadde nel vuoto. Invece la sostituzione di manodopera umana con i robot, e più in generale con l’intelligenza artificiale, sta facendo passi da gigante. Si tratta di una riproposizione di ciò che accadde con le delocalizzazioni dell’industria negli anni ’90, quando attraverso il nomadismo delle aziende alla ricerca di Paesi con bassi stipendi si cercava – con successo – di abbattere i costi di produzione. Quei maggiori margini di guadagno, ormai è storia nota, in massima parte non andarono a vantaggio dei consumatori ma si tradussero in capitali accumulati in Paesi esentasse. Ora, con l’introduzione massiccia ...

Advertising

HuffPostItalia : Quale lavoro in futuro? - RamnusiaNemesi : @francescazuffa1 @ugomuffo @lucevitanaty Cedono per non perdere il lavoro, ma quale paura del covid? Finiamola di r… - UnrealAmbient : @AngelSmokeMusi1 Questo è il canale del quale ti stavo parlando. Ci sono molti autori di musica ambient e speriment… - ServiziAlLavoro : Centri impiego, Saiello: “assunti meno della metà degli operatori idonei” - - Celestesantoro4 : RT @andreasso1951: Mattarella: 'In questo momento la coesione sia il metodo di lavoro' - Politica - ANSA - Nei confronti di quale lavoro si… -

Ultime Notizie dalla rete : Quale lavoro Intervista. Il ministro per la disabilità Stefani: dobbiamo semplificare Quale è stato il significato della Conferenza sulla disabilità? E la partecipazione di Draghi? La presenza del presidente del Consiglio ha avuto un valore importante, perch ha riconosciuto il lavoro ...

Non si corregge il sistema con le multe, va ridisegnato il mercato ... come teorizzava una dei padri del libero mercato quale Friedick von Hayeck che spiegava come la ... Così come oggi le monte e il lavoro sono sistemi socialmente condivisi e trasparenti. Leggi anche... ...

Quale lavoro in futuro? L'HuffPost Quali fondi per il turismo che cambia Con un decreto, il governo ha stabilito come verranno spesi i finanziamenti Pnrr destinati al turismo. Si conferma una concezione tradizionale del settore, che invece mai come ora avrebbe bisogno di i ...

Tuttosport - Rinnovo Leao: accordo sull'ingaggio, si lavora ai bonus Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Rafael Leao. Le discussioni tra Maldini, Massara e Jorge Mendes - si legge - sono state avviate e sembra che ...

è stato il significato della Conferenza sulla disabilità? E la partecipazione di Draghi? La presenza del presidente del Consiglio ha avuto un valore importante, perch ha riconosciuto il...... come teorizzava una dei padri del libero mercatoFriedick von Hayeck che spiegava come la ... Così come oggi le monte e ilsono sistemi socialmente condivisi e trasparenti. Leggi anche... ...Con un decreto, il governo ha stabilito come verranno spesi i finanziamenti Pnrr destinati al turismo. Si conferma una concezione tradizionale del settore, che invece mai come ora avrebbe bisogno di i ...Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Rafael Leao. Le discussioni tra Maldini, Massara e Jorge Mendes - si legge - sono state avviate e sembra che ...