“Qualcuno sarà ucciso, Trump parli in tv”: gli appelli dei parlamentari Usa durante l’assedio al Congresso. Ma il presidente scelse il silenzio (Di martedì 14 dicembre 2021) “C’e uno stallo armato all’ingresso dell’aula della Camera”, “siamo senza aiuto”, “Qualcuno finirà ucciso, il presidente deve parlare in pubblico per calmare la situazione”. Sono decine i messaggi di senatori repubblicani inviati al capo dello staff di Trump, Mark Meadows, nelle ore più calde dell’assalto dei suoi sostenitori al Congresso Usa. Dei veri e propri sos, richiesta di aiuto per paura di essere linciati dalla folla che ha invaso le stanze di Capitol Hill. Anche il figlio del tycoon, Donald Jr., ha chiesto che il padre intervenisse per fermare l’assalto. Cosa che l’ex presidente, comunque, non ha fatto. Lo si scopre dai messaggi consegnati da Meadows alla commissione d’inchiesta sui fatti del 6 gennaio scorso e letti durante la seduta in cui è stata approvata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) “C’e uno stallo armato all’ingresso dell’aula della Camera”, “siamo senza aiuto”, “finirà, ildeve parlare in pubblico per calmare la situazione”. Sono decine i messaggi di senatori repubblicani inviati al capo dello staff di, Mark Meadows, nelle ore più calde dell’assalto dei suoi sostenitori alUsa. Dei veri e propri sos, richiesta di aiuto per paura di essere linciati dalla folla che ha invaso le stanze di Capitol Hill. Anche il figlio del tycoon, Donald Jr., ha chiesto che il padre intervenisse per fermare l’assalto. Cosa che l’ex, comunque, non ha fatto. Lo si scopre dai messaggi consegnati da Meadows alla commissione d’inchiesta sui fatti del 6 gennaio scorso e lettila seduta in cui è stata approvata ...

Advertising

piero_parenti : RT @GiovaQuez: Quelli del Comitato 15 ottobre hanno preso bene il mio pezzo sull’audizione al Senato. Comunque qualcuno gli dica che “lumin… - tella_vale : Intanto uno che manda un whatsapp alla compagna per avvisare che va al gf,che tipo di rapporto è?ma ci sarà qualcun… - Missi65 : RT @mengoniteam: Qualcuno a quanto pare, gironzola per le radio ultimamente. Oggi dalle 15.00, sarà #MengoniRadioMonteCarlo per commentare… - MoniaTrulla : Qualcuno sa quando ci sarà la registrazione della scelta? #UominieDonne - Y4GSOGM1N : sara: 'ma forse hb sta per happy birthday, è il compleanno di qualcuno degli shinee?' io: oddio vero, è il complean… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcuno sarà Professori e poliziotti che vogliono aggirare l'obbligo vaccinale: 'Lavorerò in nero' L'obbligo scatterà dal prossimo 15 dicembre e sarà esteso alla polizia , ai carabinieri , alla ... Obbligo vaccinale per professori e poliziotti al via dal 15 dicembre: qualcuno non si vaccinerà Come ...

Maurizio Battista scrive alla figlia di 5 anni e la ex moglie si infuria ... anche se lui e la mamma non sono più una coppia, il papà ci sarà sempre per lei. Parole tenere che ...quest'aria di perenne rissa che oggi c'è anche in televisione dove trovi sempre qualcuno contro ...

Capricci e attimi fuggenti ilGiornale.it L'obbligo scatterà dal prossimo 15 dicembre eesteso alla polizia , ai carabinieri , alla ... Obbligo vaccinale per professori e poliziotti al via dal 15 dicembre:non si vaccinerà Come ...... anche se lui e la mamma non sono più una coppia, il papà cisempre per lei. Parole tenere che ...quest'aria di perenne rissa che oggi c'è anche in televisione dove trovi semprecontro ...