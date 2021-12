Putiferio in casa Carrisi, Albano per Natale starà con Romina. “Ha lasciato Loredana prima delle feste” Cos’è successo (Di martedì 14 dicembre 2021) A Oggi è un altro giorno seguiamo con interesse i racconti di Romina Carrisi, diventata affetto stabile della trasmissione Rai condotta da Serena Bortone. La presentatrice, insieme ai suoi ospiti, si è assunta il compito di raccontare come il Paese abbia voglia di ritrovare la sua normalità ricominciando dai racconti delle persone celebri e non solo per capire, per condividere, per conoscere meglio la realtà dell’oggi. Condivide con i suoi ospiti argomenti all’ordine del giorno, incontra personaggi noti che si racconteranno attraverso interviste intime, anima confronti su questioni che dividono l’opinione pubblica. Ma oggi, Coronavirus a parte, l’argomento che più interessa gli italiani è sicuramente il Natale. L’Italia intera è addobbata a festa, i negozi sono aperti di continuo per permettere alle persone di fare i ... Leggi su cityroma (Di martedì 14 dicembre 2021) A Oggi è un altro giorno seguiamo con interesse i racconti di, diventata affetto stabile della trasmissione Rai condotta da Serena Bortone. La presentatrice, insieme ai suoi ospiti, si è assunta il compito di raccontare come il Paese abbia voglia di ritrovare la sua normalità ricominciando dai raccontipersone celebri e non solo per capire, per condividere, per conoscere meglio la realtà dell’oggi. Condivide con i suoi ospiti argomenti all’ordine del giorno, incontra personaggi noti che si racconteranno attraverso interviste intime, anima confronti su questioni che dividono l’opinione pubblica. Ma oggi, Coronavirus a parte, l’argomento che più interessa gli italiani è sicuramente il. L’Italia intera è addobbata a festa, i negozi sono aperti di continuo per permettere alle persone di fare i ...

Advertising

getoveritquick : In casa: IL PUTIFERIO Io, quest’anno completamente piena di tutti quanti: #gfvip - angsilv : @ResPubl79983835 Se si devono attenere ai loro propositi è normale...Quello che non è normale è come la gente abbia… - _ShiverEyes : Sta scoppiando questo putiferio caro Signorini perché tu, gli autori, la Bruganelli, Belli e Soleil siete la rovina… - Elisa60388018 : RT @robymallo: Soleil offende Sophie: 'Hai più plastica che cervello'. E in casa scatta il putiferio #GFVIP - robymallo : Soleil offende Sophie: 'Hai più plastica che cervello'. E in casa scatta il putiferio #GFVIP -