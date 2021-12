Pugilato | Naoya Inoue mantiene i titoli gallo Wba e Ibf | Dipaen ko all’ottavo round

Leggi su sportface

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il giapponeseconserva le sue corone mondiali deiWba e Ibf sconfiggendolo il thailandese Aranper ko tecnico, nel match disputato sul ring del Ryogoku Kokugikan.ha steso il rivale con un micidiale sinistro dopo una serie di colpi al corpo, e l’arbitro non ha potuto far altro che interrompere il combattimento. Ora il record del giapponese è di 22 incontri tutti vinti ed il suo prossimo obiettivo è quello di affrontare il campione del mondo Wbc, il filippino Nonito Donaire in una sfida per l’unificazione dei. SportFace.