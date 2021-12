Psicosi Covid e riapertura beffa alla scuola Collodi | si presenta soltanto una bambina

(Di martedì 14 dicembre 2021) ANCONA - Riapre la elementare Conero dopo la chiusura per quarantena di 6 classi su 9. Ma i genitori boicottano il ritorno tra i banchi. Una solasialle lezioni. Un caso più unico ...

Advertising

Patt16889426 : @gaiatortora Qui viene fatto per creare psicosi, e panico nella gente... Tutto dev'essere colpa del covid..!! - NobileAnima : Mo va cagher, spin del Cazzo. È grazie alla mascherina e ai tampax che hanno potuto creare la Psicosi ed il terrore… - LusaMarcello : @lefrasidiosho Io e la mia famiglia abbiamo fatto il covid nel Marzo 2020.Oggi moglie e 2 figli positivi con decors… - du00 : @barbarajerkov perche' lei e' piu' violenta che impaurita e vive coi paraocchi. questo e' spesso un classico del mo… - _PistisSophia : Oltre 100.000 segnalazioni di disturbi psichiatrici dopo le vaccinazioni Covid. Più di 100.000 segnalazioni di si… -

Ultime Notizie dalla rete : Psicosi Covid

corriereadriatico.it

... sostituito da parole d'ordine del tutto prive di contenuto effettivo? L'emergenzialismo sanitario creato intorno alalimenta ladi massa, ma contemporaneamente promette di calmarla con ...Stiamo per entrare nel terzo anno del virus, della sua dominazione planetaria e della... A questo ci ha condotti questa lunga, martellante, ossessiva campagna sule le sue varianti. Un ...ANCONA - Riapre la elementare Conero dopo la chiusura per quarantena di 6 classi su 9. Ma i genitori boicottano il ritorno tra i banchi. Una sola bambina si presenta alle lezioni. Un caso ...Forse la psicosi da Covid, del tutto legittima e comprensibile e la pressione mediatica sull’allarme virus, che ha travolto gli italiani in questi anni, ha fa ...