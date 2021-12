(Di martedì 14 dicembre 2021) Ilpilota di autoavviato dagli ingegneri. in collaborazione con l'Automotive Technology Center of Galicia (Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, CTAG), indica la ...

... ingegnere R&D diSA. " Questo consente all'auto di sapere dove è posizionata e quali ostacoli ... NelDiana, il conducente cede il controllo al veicolo, che funge da autista. Anche così, ...Ilsi basa su unaLeon dotata di 5 sensori lidar, 5 radar, 6 telecamere, 12 ultrasuoni e 8 computer che gli danno una visione a 360 gradi. Questi elementi " generano una grande ...Prototipo Seat Diana, progetto per la guida autonoma e la mobilità urbana. In collaborazione con l'Automotive Technology Center of Galicia.Il progetto pilota di auto autonoma DIANA avviato dagli ingegneri Seat S.A. in collaborazione con l’Automotive Technology Center of Galicia (Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, CTAG), indica ...