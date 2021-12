Prorogato lo stato di emergenza | Brunetta | “Necessario per mantenere aperta l’economia”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA – “Oggi in Consiglio dei ministri abbiamolod’, che non vuol dire nulla di diverso rispetto alla condizione in cui abbiamo vissuto in questo 2021. Una condizione forse unica in Europa: il massimo della crescita, il massimo dell’apertura dele il massimo livello di sicurezza”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato, che aggiunge: “Siamo il Paese con il minor contagio, la più alta crescita e il più alto tasso di vaccinazioni. Niente bacchetta magica, ma certamente un momento magico. Diamoci una mano, forse è la volta buona per uscire dalla pandemia e dalla crisi economica. Così cambiamo il Paese”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

ladyonorato : Signori, la dittatura #Draghi è servita. Sulla Costituzione potete pulirvi le scarpe. - fattoquotidiano : Manovra, Conte incontra Draghi: “Ho chiesto di eliminare la soglia Isee del Superbonus. Lo Stato di emergenza? Va p… - La7tv : #ottoemezzo L'allarme lanciato da Andrea Crisanti: 'Se lo stato di emergenza non venisse prorogato decine di miglia… - Butterf54789963 : RT @l_borrelli: Pagliaccio, hai prorogato lo stato d'Emergenza, visto che stai al governo. #SalviniPagliaccio - Recenso : RT @Vathek1984: Lo #STATODIEMERGENZA prorogato per decreto diventa uno 'Stato di Eccezione', lo stato di eccezione e' il fondamento della D… -

Ultime Notizie dalla rete : Prorogato stato

Il consiglio dei ministri ha detto sì alla proroga dellodi emergenza. La decisione, sui cui hanno pesato notevolmente i dati dei contagi per la ... E vieneanche il Super Green Pass in ......il via libera al decreto per la proroga al 31 marzo dellod'emergenza per il Covid. Il decreto legge si compone di 11 articoli e proroga tutte le misure legate all'emergenza. Viene...A seguito dell'annuncio dell'obbligo dei test per chi arriva in Italia dall'UE è arrivata la protesta di Bruxelles. "La stretta deve essere giustificata".Prorogato lo stato di emergenza, ma niente mascherine all’aperto. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato d’emergenza che sarebbe scaduto tra due settimane, il 31 dicembre. La sinistra italian ...