Proroga Super Green Pass fino al 31 marzo 2022

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) . Tutte le ultime nozitie. Arriva una nuova stretta dal governo: ladel, che non scadrà più il prossimo 15 gennaio ma a primavera. La misura arriva nel giorno in cui il governo introduce anche severe restrizioni di viaggio per chi arriva dall’estero, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Il decreto legge si compone di 11 articoli etutte le misure legate all'emergenza. Viene prorogato fino al 31 marzo anche ilGreen pass in zona bianca. Lo prevede una norma del decreto ...La bozza si compone di 11 articoli etutte le misure legate all'emergenza.Green pass fino al 31 marzo in zona bianca Viene prorogato fino al 31 marzo ilGreen pass in zona bianca.Cronaca - Il decreto legge si compone di 11 articoli e proroga tutte le misure legate .... Lo prevede una norma del decreto approvato oggi in Consiglio dei ministri. Ad oggi il Green pass rafforzato è ...Tre mesi ancora di stato d'emergenza, per iniziare a programmare l'uscita dalla fase eccezionale e l'ingresso in una nuova fase di "convivenza" con il virus. Con questo obiettivo il premier Mario Drag ...