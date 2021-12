Proroga dello stato di emergenza, il sì unanime del Consiglio dei ministri (Di martedì 14 dicembre 2021) In nemmeno un’ora di Consiglio dei ministri il governo ha dato il via libera alla Proroga dello stato d’emergenza fino al 31 marzo dell’anno prossimo. Una decisione sulla quale Mario Draghi ha riflettuto negli ultimi giorni, soppesando anche possibili strade alternative. Ma alla fine una soluzione per una transizione rapida che consentisse alla struttura commissariale di lavorare con la stessa capacità di manovra e di operare incisivamente su approvvigionamenti e campagna vaccinale si è rivelata più complicata del previsto, e il premier ha voluto mettere in sicurezza il paese, superando anche il limite previsto dei 24 mesi con una modifica di legge. Incombe la variante Omicron, e c’è da scavallare lo snodo dell’elezione del presidente della Repubblica, dopo il quale non è dato sapere ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) In nemmeno un’ora dideiil governo ha dato il via libera allad’fino al 31 marzo dell’anno prossimo. Una decisione sulla quale Mario Draghi ha riflettuto negli ultimi giorni, soppesando anche possibili strade alternative. Ma alla fine una soluzione per una transizione rapida che consentisse alla struttura commissariale di lavorare con la stessa capacità di manovra e di operare incisivamente su approvvigionamenti e campagna vaccinale si è rivelata più complicata del previsto, e il premier ha voluto mettere in sicurezza il paese, superando anche il limite previsto dei 24 mesi con una modifica di legge. Incombe la variante Omicron, e c’è da scavallare lo snodo dell’elezione del presidente della Repubblica, dopo il quale non è dato sapere ...

