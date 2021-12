Proroga dello stato di emergenza | il Cdm approva il decreto Quarantena per i No vax che entrano in Italia e tampone per immunizzati | protesta Bruxelles

(Di martedì 14 dicembre 2021) Non èpreso alcun provvedimento per imporre l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Dal 15 dicembre obbligo vaccinale per il personale della scuola

ladyonorato : L’approvazione della ennesima proroga dello #STATODIEMERGENZA da parte del consiglio dei ministri burattini e l’ok… - NicolaPorro : Cosa vuol dire politicamente la proroga dello stato d’emergenza? Il punto di @pbecchi ?? - Agenzia_Ansa : FLASH I Il Cdm approva il decreto per la proroga dello stato di emergenza per il Covid fino al 31 marzo 2022 #ANSA - mludodc : RT @ladyonorato: L’approvazione della ennesima proroga dello #STATODIEMERGENZA da parte del consiglio dei ministri burattini e l’ok di Matt… - BonomiGiuseppe : RT @tocopioco: La proroga dello stato di emergenza e l'immobilismo degli italiani è vergognoso. #DRAGHIinGALERA -

Ultime Notizie dalla rete : Proroga dello

... staremo a vedere' Berlusconi vuole il Quirinale a tutti i costi e prepara lo sgambetto a Draghi Altro argomento che la Berlinguer sottopone a Zaia è quello del Covid e dellastato di ...Nel giorno in cui il governo ha varato lastato di emergenza per fronteggiare la pandemia di Covid - 19 a Otto e mezzo , il programma condotto su La7 da Lilli Gruber, si infiamma la discussione sul vaccino . In collegamento, ...Stato di emergenza fino al 31 marzo, c'è la firma. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute ...Si precisa poi, che lo stato di emergenza non può superare i 12 mesi, prorogabili al massimo per ulteriori 12. Il 31 gennaio 2020 la prima dichiarazione di stato di emergenza, notoriamente e tristemen ...