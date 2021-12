Proroga dello stato di emergenza, il Cdm approva il decreto. Quarantena per i No vax che arrivano in Italia (Di martedì 14 dicembre 2021) Non è stato preso alcun provvedimento per imporre l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Dal 15 dicembre obbligo vaccinale per il personale della scuola Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 14 dicembre 2021) Non èpreso alcun provvedimento per imporre l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Dal 15 dicembre obbligo vaccinale per il personale della scuola

ladyonorato : L’approvazione della ennesima proroga dello #STATODIEMERGENZA da parte del consiglio dei ministri burattini e l’ok… - Agenzia_Ansa : FLASH I Il Cdm approva il decreto per la proroga dello stato di emergenza per il Covid fino al 31 marzo 2022 #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Domani ci potrebbe essere un cdm che dovrebbe decidere sulla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo.… - sgatteobella : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Il Cdm approva il decreto per la proroga dello stato di emergenza per il Covid fino al 31 marzo 2022 #ANSA - Vince08440165 : RT @Luca_Fantuzzi: Non mi lamenterei della proroga della foglia di fico dello stato d'emergenza. L'alternativa è la normalizzazione del gre… -