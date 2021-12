Prima scadenza Green Pass il 15 dicembre, chi sono i cittadini interessati (Di martedì 14 dicembre 2021) Ci sono delle importanti precisazioni da fare sulla scadenza Green Pass alla vigilia del 15 dicembre. Proprio nella giornata di domani, c’è un importante cambiamento relativo alla validità del certificato verde che in molti non potranno trascurare di certo. Cosa cambia dal 15 dicembre Per decisione del Governo Draghi l’iniziale validità del Green Pass di ben 12 mesi è stata ridotta e non di poco. Nella giornata di domani appunto, entra in vigore la nuova normativa per la quale il certificato verde non sarà più attivo dopo i 9 mesi dalla sua erogazione. Cambiano dunque le carte in tavola per una discreta fetta di cittadini italiani, i primi ad essersi vaccinati ad inizio 2021. In particolare, chi ha ottenuto il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Cidelle importanti precisazioni da fare sullaalla vigilia del 15. Proprio nella giornata di domani, c’è un importante cambiamento relativo alla validità del certificato verde che in molti non potranno trascurare di certo. Cosa cambia dal 15Per decisione del Governo Draghi l’iniziale validità deldi ben 12 mesi è stata ridotta e non di poco. Nella giornata di domani appunto, entra in vigore la nuova normativa per la quale il certificato verde non sarà più attivo dopo i 9 mesi dalla sua erogazione. Cambiano dunque le carte in tavola per una discreta fetta diitaliani, i primi ad essersi vaccinati ad inizio 2021. In particolare, chi ha ottenuto il ...

