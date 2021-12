PRIMA PRESUNTA MORTE DA OMICRON. I MEDICI NON CI STANNO: “DOVE SONO I DATI?” (Di martedì 14 dicembre 2021) La mancanza di trasparenza sulla PRIMA MORTE da OMICRON ha suscitato rabbia oggi nel Regno Unito, dopo che uno dei MEDICI consulenti del governo ha chiesto il rilascio di maggiori dettagli per fermare quello che a suo dire è un “allarme non necessario”.Gli esperti chiedono risposte sul primo decesso di OMICRON nel Regno Unito, come lo stato di vaccinazione … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 14 dicembre 2021) La mancanza di trasparenza sulladaha suscitato rabbia oggi nel Regno Unito, dopo che uno deiconsulenti del governo ha chiesto il rilascio di maggiori dettagli per fermare quello che a suo dire è un “allarme non necessario”.Gli esperti chiedono risposte sul primo decesso dinel Regno Unito, come lo stato di vaccinazione … proviene da Database Italia.

