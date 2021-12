Previsioni Meteo della Sera dì Martedì 14 Dicembre 2021

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ecco ledel 14a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 14? Inta si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi

Che tempo farà per Natale 2021? Ecco le previsioni per il 24, 25 e 26 dicembre. Il Natale si avvicina e tra pochissimi giorni diremo addio al 2021, con la speranza che il nuovo anno sia davvero migliore su tutti e su ogni fronte. Ma come sarà il meteo? Quali sono le previsioni in Italia? Continuerà l'ondata di freddo? Le feste saranno all'insegna del maltempo o si potrà godere del sole? Tempo generalmente stabile in Italia. E' da qualche giorno che all'interno della nostra Penisola si riassiste al ritorno del generale bel tempo, assicurato da una rimonta dell'anticiclone.