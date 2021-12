Presentazione della Capsula per il suicidio assistito: la Svizzera nella bufera – [VIDEO] (Di martedì 14 dicembre 2021) Una Capsula per il suicidio assistito: la notizia arriva dalla Svizzera. Ha lasciato tutti senza parole ed ha creato enormi polemiche. Capsula Sarco, 09/12/2021 – Computermagazine.itQualcosa di impensabile nel nostro paese potrebbe, invece, essere presto disponibile in Svizzera. Si tratta di un pod, una Capsula progettata per il suicidio assistito. Un sistema che mette fine ad una vita in modo rapido e senza alcun dolore. Non è una novità per gli svedesi, visto che la pratica dell’eutanasia viene concessa dalla legge. Questo non vuol dire che non esistano pareri discordanti. Come la Svizzera, alcuni paesi europei hanno permesso il suicidio assistito, come Belgio, ... Leggi su computermagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Unaper il: la notizia arriva dalla. Ha lasciato tutti senza parole ed ha creato enormi polemiche.Sarco, 09/12/2021 – Computermagazine.itQualcosa di impensabile nel nostro paese potrebbe, invece, essere presto disponibile in. Si tratta di un pod, unaprogettata per il. Un sistema che mette fine ad una vita in modo rapido e senza alcun dolore. Non è una novità per gli svedesi, visto che la pratica dell’eutanasia viene concessa dalla legge. Questo non vuol dire che non esistano pareri discordanti. Come la, alcuni paesi europei hanno permesso il, come Belgio, ...

