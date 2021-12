(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È stato, nella chiesa, ilmuseale di storia, arte e culturascuola militare, Roberto Nicolucci Editore. Il colonnello Ermanno Lustrini, comandantescuola militare ha aperto la giornata. Tra i relatori il capo di Stato maggiore dell’esercito generale di corpo d’armata Pietro Serino, l’avvocato Giuseppe Izzo, presidente dell’associazione nazionale ex allievi, il colonnello Francesco Sciascia, vice presidente dell’associazione nazionale ex allievi. La giornata è proseguita con l’intervento del professor Roberto Nicolucci, ...

mattinodinapoli : Napoli, presentato il catalogo della sala misurale della Nunziatella - anteprima24 : ** Presentato il #Catalogo della sala misurale della #Nunziatella ** - comunicalonews : Nella sala conferenze della Torre dell‘Orologio, ieri si è svolta la presentazione del catalogo d’arte: “Il Cristo… - ElettTech : #Contradata, azienda di riferimento nel settore dei #PCindustriali e delle soluzioni Embedded, ha di recente presen… - Umbriaecultura : Il catalogo scientifico della mostra ‘Raffaello giovane a Città di Castello e il suo sguardo’, visitabile fino al 9… -

Ultime Notizie dalla rete : Presentato catalogo

Il Mattino

Non più solo undi componenti e accessori tailor - made, ma un vero e proprio total look ... Infine, vieneE - pop, lo specchio per gli scooter di ultima generazione dalla forma ...Ildi Isgrò Dante Caravaggio e la Sicilia, pubblicato da Skira Editore, che saràil 5 marzo 2022 conterrà tutti i materiali, una testimonianza dell'artista, le riproduzioni delle ...14 dicembre 2021 RaiPlay entra nel gruppo delle app presenti su Google TV, forte di numeri in costante crescita sia nella fascia under 45 - nel solo mese di novembre ha raggiunto il 51% degli utenti r ...Il catalogo della mostra monografica in corso a Lecce sarà presentato da Liberrima, mercoledì 15 dicembre alle 18, insieme all’autore Carlo Garzia. Ingresso libero ...