Premier League | allarme Covid | i club testeranno i giocatori fino a 9 volte a settimana

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il-19 continua a far paura in Inghilterra, così idihanno deciso chea novenel tentativo di contenere l’ondata di contagi ed evitare una sospensione. Nelle ultime ore i casa insono aumentati vertiginosamente, passando dai 12 positivi della scorsaai 42 nuovi casi di questa, con due partite di massima serie già annullate. Oltre a chiedere a tutti idi tornare ai rigidi protocolli della scorsa stagione che prevedono l’uso di mascherine e il distanziamento sociale negli stadi e nei campi di allenamento, laha chiesto aidi ...

Advertising

ConteAlmaviva : RT @sportface2016: #PremierLeague, allarme #Covid: i club testeranno i giocatori fino a 9 volte a settimana - sportface2016 : #PremierLeague, allarme #Covid: i club testeranno i giocatori fino a 9 volte a settimana - albertoslife : Stasera mi guardo una partita dell’ infrasettimanale di Premier League. Si fa di tutto per evitare i talk show serali - YBah96 : RT @CalcioFinanza: La Premier League cede agli sceicchi: niente limiti agli sponsor da parti correlate ai proprietari dei club https://t.co… - asusual01 : @MeoPinelli Sono i figli speciali di Roma non c’è niente da fare. Mi fanno troppo ridere le giustificazioni che si… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Arsenal, caso Aubameyang: il gabonese non è più capitano e fuori dalla squadra a tempo indeterminato La vigilia del match dicontro il West Ham non inizia con il perfetto clima attorno all'ambiente Arsenal . Aveva già iniziato a far discutere la conferenza di Mikel Arteta , che preannunciava di mettere fuori ...... finora preclusa, ingolosisce particolarmente la nuova proprietà saudita del Newcastle The Associated Press , nota agenzia di stampa internazionale, ha fatto sapere che i club della...La Juvenus continua a tenere d'occhio un esterno della Premier League: ma il Chelsea accelera e potrebbe beffare i bianconeri ...Crystal Palace-Southampton è una partita di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.