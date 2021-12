Premier League 2021 2022 | Manchester City-Leeds United 7-0 Lezione di calcio della squadra di Guardiola al Leeds di Bielsa

(Di martedì 14 dicembre 2021)travolgente nel match delle 21:00 di martedì 14 dicembre valevole per la 17ª giornata. Con un perentorio 7-0, laallenata da Pepallunga provvisoriamente in testa alla classifica andando a +4 sul Liverpool e a +5 sul Chelsea che comunque hanno una partita in meno. Le due squadre affronteranno rispettivamente il Newcastle e l’Everton nei due match che concluderanno questo turno infrasettimanale giovedì 16 dicembre. Saranno praticamente due partite in contemporanea poiché gli uomini di Klopp giocheranno alle 21:00, mentre quelli di Tuchel alle 20:45. Parte subito forte il. Prima Bernardo Silva sbaglia un gol a porta ...

Advertising

SkySport : #Arsenal, #Aubameyang fuori rosa a tempo indeterminato: 'Non ha rispettato il regolamento' #SkySport #SkyPremier - facelessXO : RT @jabarzee: Pep Guardiola don Monopolize Premier League - jabarzee : Pep Guardiola don Monopolize Premier League - CalcioPillole : #PremierLeague, vittoria Aston Villa: 0-2 al Norwich City e nono posto - Indo39646107 : RT @CalcioFinanza: La Premier League cede agli sceicchi: niente limiti agli sponsor da parti correlate ai proprietari dei club https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Commenta per primo Kieran Trippier pronto a lasciare l' Atletico Madrid , che guarda ancora inper sostituirlo: l'obiettivo, scrive il Guardian , è Cesar Azpilicueta del Chelsea .Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il verdeoro, a segno tre volte in questa, hanno evidenziato una lesione che lo terrà per un bel po' lontano dai campi. Autore di un ottimo ...(ANSA) - MANCHESTER, 14 DIC - La partita della Premier League che avrebbe dovuto opporre oggi il Manchester United al Brentford è stata rinviata a causa dell'emergere di un focolaio ...Kieran Trippier pronto a lasciare l'Atletico Madrid, che guarda ancora in Premier League per sostituirlo: l'obiettivo, scrive il Guardian, è Cesar ...