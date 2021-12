Premier League 2021 2022 | Brentford-Manchester United rinviata

(Di martedì 14 dicembre 2021) La partita dellache avrebbe dovuto opporre oggi ilalè stataa causa dell’emergere di un focolaio di Covid-19 tra i giocatori e i dipendenti dello Utd, ha annunciato il club di. La squadra di Rangnick al momento è quinta in classifica del campionato inglese e nel prossimo turno dovrà vedersela ad Old Trafford contro il Brighton. SportFace.

