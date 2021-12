Preghiera del mattino del 14 Dicembre 2021: “Prendimi per mano Signore” (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la Preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con ladeldi oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio ile lo ami con tutto il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Preghiera del mattino del 14 Dicembre 2021: “Prendimi per mano Signore” - Giovann86351334 : RT @Bublelicious70: Volevo ringraziare dal profondo del cuore coloro che hanno accolto la mia richiesta di una preghiera. Vi volevo comunic… - 1f6eed3c8c1c4e4 : RT @Bublelicious70: Volevo ringraziare dal profondo del cuore coloro che hanno accolto la mia richiesta di una preghiera. Vi volevo comunic… - minigio20 : RT @ohanarifugio: ?? Una preghiera per le vittime e i feriti del crollo delle palazzine di Ravanusa, e un grazie a tutti i pelosi che stanno… - Nanenmonio1 : @wojak0 Forza!!! I tempi sono duri ma ce la faremo Pregherò per te Non ti arrendere Indossa le armi della preghi… -