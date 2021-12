Povia contagiato dal Covid: “I cretini fanno ah”, dice Nino Cartabellotta, medico chirurgo (Di martedì 14 dicembre 2021) Il cantante Giuseppe Povia è risultato positivo al Covid. Qualcuno nelle scorse ore ha fatto battute ironiche riprendendo il testo di una sua celebre canzone. Il Covid non guarda in faccia nessuno e colpisce anche le celebrità. L’ultima “vittima” è il cantante Giuseppe Povia. Il cantante nelle scorse ore ha reso noto di essere L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 14 dicembre 2021) Il cantante Giuseppeè risultato positivo al. Qualcuno nelle scorse ore ha fatto battute ironiche riprendendo il testo di una sua celebre canzone. Ilnon guarda in faccia nessuno e colpisce anche le celebrità. L’ultima “vittima” è il cantante Giuseppe. Il cantante nelle scorse ore ha reso noto di essere L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

accioclownery : la risposta è sì, perché ratto povia oltre a negare l'esistenza del virus si è contagiato perché l'ha voluto lui, e… - Tag43_ita : Da Cartabellotta che ha preso in giro Povia contagiato dal Covid alle numerose sfuriate di Burioni. E ancora il pos… - Rosalba_Falzone : @MaxGramel @Corriere Chi è per prendere le difese di Povia, un avvocato, un giudice? Povia ha la 'colpa' di non ave… - Alessan54335863 : @Corriere Sarei curioso di sapere quanti di quelli che godono di povia contagiato dal covid e in apparenti buone co… - summo_t : RT @ilriformista: “Al momento questo siero non lo faccio neanche morto e i motivi sono molteplici: non immunizza, puoi contagiare ed essere… -