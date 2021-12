Porta a Porta, anticipazioni del 14 dicembre 2021 (Di martedì 14 dicembre 2021) Il nuovo appuntamento di Porta a Porta andrà in onda questa sera, martedì 14 dicembre 2021, come sempre in seconda serata su Rai 1. La puntata odierna dello storico programma della televisione di stato verrà trasmesso a partire dalle ore 23.30. Vi suggeriamo quindi di sintonizzarvi sul primo canale Rai a quell'ora per non perdere nemmeno un minuto della trasmissione. La puntata di questa sera di Porta a Porta sarà caratterizzata dalla presenza di un volto molto noto che arriverà nello studio di Bruno Vespa: scopriamo di chi si tratta. anticipazioni Porta a Porta: argomenti e ospiti del 14 dicembre ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 14 dicembre 2021) Il nuovo appuntamento diandrà in onda questa sera, martedì 14, come sempre in seconda serata su Rai 1. La puntata odierna dello storico programma della televisione di stato verrà trasmesso a partire dalle ore 23.30. Vi suggeriamo quindi di sintonizzarvi sul primo canale Rai a quell'ora per non perdere nemmeno un minuto della trasmissione. La puntata di questa sera disarà caratterizzata dalla presenza di un volto molto noto che arriverà nello studio di Bruno Vespa: scopriamo di chi si tratta.: argomenti e ospiti del 14...

Advertising

reportrai3 : “Vuoi stare tranquillo o vuoi partire con una guerra contro chi?' Carlo Bertini non ci sta e porta le sue rimostran… - Pontifex_it : L’#Avvento ci invita a prepararci al Natale, accogliendo Gesù senza timore. Se gli spalanchiamo la porta della vita… - FBiasin : Capita a volte che - palla al piede - sia pressato da quattro avversari, spalle alla porta, davanti alla sua area e… - tnkubooks : Quindi la personificazione della distruzione verrà a bussare alla mia porta e si innamorerà di me good good - albertomarti : RT @jason05_: Quindi serve un 'fabbro' e un attaccante dai 'gol sporchi' ad una squadra che fa molta fatica ad arrivare al tiro in porta I… -