Poker al Crotone | Udinese agli ottavi di Coppa Italia

(Di martedì 14 dicembre 2021) UDINE (ITALPRESS) – L’si qualificadi finale dibattendo tra le mura amiche ilper 4-0. Tutto facile per i padroni di casa, che nel turno precedente avevano superato l’Ascoli e orase la vedranno con la Lazio (il cammino dei pitagorici si ferma invece dopo la vittoria sul Brescia ai trentaduesimi). Tra i marcatori spicca la doppietta di Pussetto, cui si aggiungono le reti di De Maio e Success. Ritmi compassati in avvio, l’tiene in mano il pallino del gioco pur faticando inizialmente a servire i suoi attaccanti. Col passare dei minuti i friulani però aumentano il ritmo, grazie anche a un paio di buone incursioni di Samardzic, e trovano il vantaggio al 20?: palla di Zeegelaar ...