Podistica Pollese | ottimi risultati nell’ultimo weekend di gare

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPolla (Sa) – Un'altra domenica da incorniciare per la Asdprotagonista in Campania ed Emilia Romagna. A Battipaglia nella 10 km della "Corsa dell'Amicizia" brillante terzo posto per Nicola Venosa, uno dei senatori della squadra, mentre nella mezza ad un soffio dal podio di categoria Vincenzo Sabato e Francesco Panza. Ma la copertina è per Pasqualino Lupo che ai Campionati Italiani di Maratona chiude a 2:47:28 con una progressione impressionante che lo porta a passare alla mezza in 1:25:31 mentre nella seconda parte passa a 1:21:57 chiudendo 11° di categoria e 67° assoluto. Ottima prestazione nella maratona di Reggio Emilia anche per Tiziano Cancro.