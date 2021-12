PlayStation 5 | nuove disponibilità a Natale 2021 | quando e dove comprare la console in Italia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ilè ormai alle porte e quale regalo migliore se non unaper chi adora i videogame? La5 è introvabile quello sì, ma non è certo detta l’ultima parola perché forse arriveranno, proprio perscorte: siete pronti a fare la corsa allo shopping per accaparrarvi il prodotto? Leggi anche:Plus dicembre, i giochi gratis per PS4 e PS5: la lista completa5 a: eccolainGame stop quest’anno è stato l’unico rivenditore a rilasciare con più frequenza le scorte di, ma al momento la situazione resta incerta: le ...