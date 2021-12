Più privacy su Whatsapp con chi non hai mai chattato (Di martedì 14 dicembre 2021) Aumenta la privacy su Whatsapp con l’aggiunta di una funzione all’app di messaggistica più popolare sul mercato. La grande popolarità è anche il motivo di molti problemi di sicurezza, inclusi estranei che tengono traccia del tuo stato online (e della diffusione di fake news e truffe). Per fortuna, la società sta facendo in modo che il tuo stato online sia nascosto a coloro con cui non hai mai chattato per impostazione predefinita. Whatsapp senza più segreti, tutto quello che c’è da sapere Aumenta la privacy su Whatsapp Un piccolo passo per Whatsapp, un grande passo per l’umanità. Secondo WABetaInfo, le app per Android e iOS faranno in modo che il tuo stato “Ultimo accesso” sia visibile solo ai tuoi contatti. In precedenza, chiunque poteva vedere quando eri online ... Leggi su pantareinews (Di martedì 14 dicembre 2021) Aumenta lasucon l’aggiunta di una funzione all’app di messaggistica più popolare sul mercato. La grande popolarità è anche il motivo di molti problemi di sicurezza, inclusi estranei che tengono traccia del tuo stato online (e della diffusione di fake news e truffe). Per fortuna, la società sta facendo in modo che il tuo stato online sia nascosto a coloro con cui non hai maiper impostazione predefinita.senza più segreti, tutto quello che c’è da sapere Aumenta lasuUn piccolo passo per, un grande passo per l’umanità. Secondo WABetaInfo, le app per Android e iOS faranno in modo che il tuo stato “Ultimo accesso” sia visibile solo ai tuoi contatti. In precedenza, chiunque poteva vedere quando eri online ...

