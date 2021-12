Più lo criticano | più lo guardano | nuovo boom per il Grande Fratello VIP 6

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 14 dicembre 2021) Avete presente tutti quelli che “ma Belen sempre il gossip, sempre con uomini diversi, chi se la fila” e poi le riviste più vendute sono quelle in cui c’è lei in copertina? Stesso paradigma per ilVIP 6: l’edizione più massacrata di sempre, l’edizione più brutta di sempre, l’edizione più penosa di sempre. Ma anche quella in cui da due settimane a questa parte, si incassano ascolti molto molto alti. Un milione e mezzo di spettatori in più ieri sera, ad esempio, rispetto allo show di Claudio Baglioni. Una domandina forse, bisognerebbe farsela. Il GF VIP viene demolito dagli stessi fan sui social, che non ne amano più le dinamiche, sempre le stesse, e poi si incollano alla tv per seguire il drama ideato da Alex Belli, l’idraulico, Ciccio Pasticcio, Delia Duran e tutti gli elfi del calendario dell’avvento che ogni giorno hanno una sorpresa ...