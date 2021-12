Pisciotta | somministrate 400 dosi di vaccino nella palestra di Caprioli

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È davvero positivo il bilancio dell’open day vaccinale svoltosi domenica scorsa a. Un successo di partecipanti con centinaia di persone che si sono recate allacomunale della frazione di, allestita come ‘hub’ per l’occasione. Sono stati somministrati 400a tutti coloro che hanno dimostrato di aver già ricevuto la seconda dose del. L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione Comunale d’intesa con l’Asl di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

