“Piacevi a tutti, addio”. Lutto nel cinema, la figlia annuncia la morte della storica attrice (Di martedì 14 dicembre 2021) Lutto nel mondo del cinema: è morta a 96 ani la prolifica attrice statunitense Cara Williams. La donna fu candidata all’Oscar per la sua interpretazione nel film “La parete di fango” (1958) di Stanley Kramer. La Williams è deceduta a Beverly Hills il 9 dicembre, ma è stata divulgata soltanto adesso. A darne notizia sono la figlia Justine Jagoda e il pronipote Richard Potter. “Non solo era un’attrice scintillante con un impeccabile tempismo comico, ma era anche divertente, sopra le righe, dal cuore caldo e amorevole”, ha detto Jagoda a “Variety”. E ancora dicono di Cara Williams: “Poteva far ridere e sorridere chiunque avesse una brutta giornata. Era tutto ciò che si può desiderare in una madre e anche di più. È triste perdere una donna di quest’epoca incredibile”. Il suo vero nome era Bernice Kamiat ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 dicembre 2021)nel mondo del: è morta a 96 ani la prolificastatunitense Cara Williams. La donna fu candidata all’Oscar per la sua interpretazione nel film “La parete di fango” (1958) di Stanley Kramer. La Williams è deceduta a Beverly Hills il 9 dicembre, ma è stata divulgata soltanto adesso. A darne notizia sono laJustine Jagoda e il pronipote Richard Potter. “Non solo era un’scintillante con un impeccabile tempismo comico, ma era anche divertente, sopra le righe, dal cuore caldo e amorevole”, ha detto Jagoda a “Variety”. E ancora dicono di Cara Williams: “Poteva far ridere e sorridere chiunque avesse una brutta giornata. Era tutto ciò che si può desiderare in una madre e anche di più. È triste perdere una donna di quest’epoca incredibile”. Il suo vero nome era Bernice Kamiat ...

Cara Williams, morta a 96 anni l'attrice di Hollywood

Quanto a me, vado avanti a mangiare; midi più com'eri, ma eri sempre ambizioso. *** Questa ... quella di lui, per dare un altro spettacolo di lui, ammirato datranne che da lei che ...... è difficile far collimare il tuo obiettivo con quello degli altri, lo puoi fare con due o tre persone, ma non con" . Gianmaria Antinolfi confessa il suo amore a Sophie/ "Mie mi piaci ...Coraggiosa, irriverente, piena di gioia di vivere. Una carriera costruita sulla grande professionalità, ma anche la capacità di far quadrare i ...