Pfizer | la pillola Paxlovid anti Covid riduce ricoveri e decessi dell' 89 per cento ' Efficace contro Omicron'

Advertising

TgLa7 : #Pfizer conferma risultati positivi pillola anti-Covid - EngGliantonelli : RT @rtl1025: ?? #Pfizer ha reso noto che gli studi clinici confermano l'efficacia della sua pillola contro il #Covid, che ha ridotto ricover… - Chicchi30034355 : RT @MessoraClaudio: Qui stiamo superando il senso del ridicolo. Tra poco inghiotte una pillola Pfizer, si strappa il camice rivelando una t… - heyjude_90 : RT @rtl1025: ?? #Pfizer ha reso noto che gli studi clinici confermano l'efficacia della sua pillola contro il #Covid, che ha ridotto ricover… - Cathepanno : RT @rtl1025: ?? #Pfizer ha reso noto che gli studi clinici confermano l'efficacia della sua pillola contro il #Covid, che ha ridotto ricover… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer pillola

La casa farmaceutica ha annunciato anche che la suasperimentale sembra efficace contro la variante dell'Omicron. Test di laboratorio, spiega, citata da Fox News, mostrano che il ...Tra i titoli sotto osservazione ci sono(uno studio finale sulla suaantivirale Covid - 19 ha dimostrato che è efficace all'89% nel prevenire ricoveri e decessi in pazienti ad alto ...NEW YORK (Reuters) - Dalle analisi conclusive del farmaco antivirale per il Covid-19 prodotto da Pfizer è emerso che la pillola continua a mostrare un'efficacia di quasi il 90% nel prevenire i ricover ...Pfizer ha annunciato che i trial sella sua pillola anti Covid, denominata Paxlovid, hanno confermato che il farmaco è efficace nell'evitare le conseguenze più gravi del ...