Pfizer | con nuova pillola antivirale - 90% ricoveri e decessi | sembra efficace contro Omicron

(Di martedì 14 dicembre 2021) Per l'Oms 'siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo', perché lavariante 'può diffondersi più velocemente di Delta ed è probabile che diventi dominante in Europa

Per l'Oms 'siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo', perché la nuova variante 'può diffondersi più velocemente di Delta ed è probabile che diventi dominante in EuropaVariante Omicron, nuovo studio/ Due dosi proteggono al 70% da casi gravi Viaggi dall'estero all'Italia, cambiano le regole Le nuove regole per i viaggi dall'estero all'Italia sono state ...Pfizer continua a proteggere al 70% dalla malattia grave anche contro la variante Omicron. Lo studio sviluppato dalla principale compagnia di assicurazione sanitaria privata ...Il virologo: "Non aiuta sapere che il vaccino, in particolare le due dosi di Pfizer all'esame dello studio, copre al 33%" ...